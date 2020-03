Covid-19

Pequim, 08 mar 2020 (Lusa) A China registou hoje mais 27 mortes devido do Covid-19, elevando o número total de mortes para 3.097, informou a Comissão Nacional de Saúde do país.

O número de novas infeções, nas últimas 24 horas, foi de 44, quase todos identificados na província chinesa de Hubei (41), epicentro do surto do novo coronavírus.

Os três casos fora de Hubei são todos importados do exterior, numa altura em que Itália, Irão e Coreia do Sul registaram na última semana um rápido aumento no número de casos.