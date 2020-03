Covid-19

Macau vai impor uma quarentena de 14 dias, a partir de terça-feira, para quem "tenha estado na Alemanha, na Espanha, na França ou no Japão nos 14 dias anteriores à entrada" no território, foi hoje anunciado.

Até lá e a partir das 12:00 de hoje (04:00 em Lisboa), as autoridades vão realizar um exame médico a quem entre no território proveniente daqueles quatro países, devido ao surto do novo coronavírus, indicou um anúncio publicado na página eletrónica dos Serviços de Saúde.

O período de 14 dias de "observação médica de isolamento" [quarentena] entra em vigor às das 12:00 (04:00 em Lisboa) de terça-feira, "nos locais indicados em Macau", acrescentou o mesmo anúncio.