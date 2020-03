Covid-19

Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência do desmoronamento de um hotel na China que albergava pessoas em quarentena por terem estado em contacto com pacientes infetados com o Covid-19, anunciaram hoje as autoridades.

Das 71 pessoas presas nos escombros, 42 já foram retiradas.

Entre os retirados, encontravam-se quatro mortos e cinco em estado grave, apontou o Ministério de Situações de Emergência da China, em comunicado.