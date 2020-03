Guerra colonial

O investigador António Costa Pinto defendeu, em entrevista à Lusa, a importância da desclassificação de documentação classificada como secreta, tanto para a comunidade científica como para a opinião pública, no âmbito da preservação da memória.

"É a abertura desses arquivos que vai dar às sociedades contemporâneas a memória do que foi, no caso português, a guerra colonial", disse quando questionado sobre a importância da desclassificação de material secreto por parte das instituições do Estado, em particular relativo ao período da guerra colonial, passados 45 anos sobre o fim do conflito.