Guerra colonial/Angola

As autoridades portuguesas descobriram planos para a Independência de Angola escritos no chão em vários locais da serra Mucaba, em 1961, revelam documentos secretos consultados pela Lusa, no âmbito de um processo de desclassificação desenvolvido pela Marinha.

"Em vários locais da Serra Mucaba foi encontrado escrito no chão o número 15", reportou em setembro de 1961 o comandante militar Carlos Miguel Lopes da Silva Freire, num relatório de situação, cujo exemplar n.º4 se encontra no Arquivo Histórico da Marinha, em Lisboa.

No documento, emitido em setembro, o general fundamenta as suspeitas: "Uma carta apreendida refere o dia 15 do corrente como sendo o dia da independência".