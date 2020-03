Guerra colonial/Angola

As forças portuguesas em Angola foram informadas em março de 1961 da presença em Luanda de "um nativo bem vestido, falando corretamente português", oriundo do Golungo Alto, incumbido de instruir ataques independentistas entre 10 e 15 de março.

A informação consta num despacho do Comando Militar de Angola e remete para um ofício da polícia política do regime, P.I.D.E (Nº6/61 - SR), de 06 de março de 1961.

A 09 de março, era emitido o aviso do quartel general em Luanda dirigido ao Chefe do Estado-Maior do Comando Naval de Angola, reportando que os assaltos teriam lugar entre 10 e 15 de março.