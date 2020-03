Guerra colonial/Angola

Lisboa, 08 mar 2019 - Os serviços de informações militares temeram em 1961 que a prisão do separatista Moisés Tchombé, no Congo, agravasse a situação em Angola, num momento em que se alastrava a luta pela independência, revela um relatório confidencial.

O documento, pertencente ao acervo do Comando Naval de Angola, assinala que em abril de 1961 a rebelião em Angola continuava a alastrar, temendo-se que a situação "confusa" no ex Congo belga, com a prisão de Tchombé, agravasse o conflito.

Na avaliação da situação reportada a partir de Luanda referia-se a detenção do líder separatista congolês como possível de implicar "um agravamento na atitude do Congo ex-belga, perante o caso de Angola".