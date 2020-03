Venezuela

Um incêndio destruiu parcialmente, no sábado, o armazém do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) em Mariche, a leste de Caracas.

O incêndio teve lugar onde estavam guardadas as máquinas de votação usadas nas eleições venezuelanas, as atas eleitorais, malas de transporte desse equipamento, baterias de reserva, inversores e leitores de impressões digitais, segundo a imprensa local.

O incêndio no armazém acoontece num momento em que os venezuelanos se preparam para ir a eleições parlamentares, um processo em que o Governo do Presidente Nicolás Maduro e um grupo minoritário da oposição esperam que tenha lugar ainda este ano, mas que a maioria opositora, liderada pelo presidente do parlamento, Juan Guaidó, questiona e insiste que não estão dadas as condições necessárias.