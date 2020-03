Covid-19

A Coreia do Norte anunciou ter terminado a quarentena imposta a mais de 3.600 no país, uma medida de prevenção para combater a entrada do Covid-19 no território que ainda não registou nenhum caso.

Cerca de 3.650 pessoas que estavam em quarentena nas províncias de Kangwon e Chagang foram autorizadas na quinta-feira a regressar à normalidade, informou a rádio oficial norte-coreana, citada hoje pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, alertou em fevereiro as "sérias consequências" de uma possível disseminação do coronavírus no país.