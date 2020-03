Actualidade

As autoras portuguesas Cristina Sampaio e Tânia A. Cardoso estão entre as 53 finalistas do primeiro Prémio Internacional Mulheres Cartoonistas, criado pela organização United Sketches, que é hoje atribuído.

De acordo com a organização, a esta primeira edição do prémio concorreram 260 ilustradoras, desenhadoras, cartoonistas de 57 países, tendo sido selecionadas 53 finalistas, entre as quais Cristina Sampaio e Tânia A. Cardoso.

O prémio foi criado pela United Sketches, uma organização internacional "pela liberdade de expressão e pelas cartoonistas no exílio" fundada em 2015, sendo considerada a maior rede profissional de cartoonistas.