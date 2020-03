Covid-19

O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou a proibição da entrada de pessoas provenientes da Alemanha e de França, numa medida contra a propagação do novo coronavírus, Covid-19, noticia hoje a agência France-Presse (AFP).

"A direção para as migrações tem ordens para proibir a entrada no país a pessoas da Alemanha ou de França", anunciou Bukele, no sábado à noite, na sua conta na rede social Twitter.

Bukele já tinha também proibido a entrada a pessoas que chegassem da China, Coreia do Sul, Itália e Irão.