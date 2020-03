Covid-19

O número de mortos devido ao desmoronamento de um hotel na China, com pessoas em quarentena por terem estado em contacto com pacientes infetados com o Covid-19, subiu para 10, segundo com um balanço de hoje das autoridades.

De acordo com informação avançada pela agência de notícias France-Presse (AFP), as autoridades chinesas revelaram que, das 71 pessoas que no sábado ficaram presas nos escombros, 48 foram já removidas, incluindo 10 sem vida.

As buscas pelas restantes 23 estão ainda a decorrer, acrescentaram.