Covid-19

A principal companhia aérea do Irão, a Iran Air, anunciou hoje que todas as ligações à Europa foram canceladas devido ao surto do novo coronavírus, que já causou 194 mortos no país.

"Devido às restrições impostas pelos países europeus, todos os voos da Iran Air para destinos europeus ficam suspensos até um novo aviso", pode ler-se num comunicado publicado hoje no 'site' da companhia, citado pela agência Efe.

A empresa, que operava voos para 14 destinos europeus, indicou que mantém consultas para tentar levantar as restrições e poder reativar as ligações.