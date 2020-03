Covid-19

As tendas do INEM instaladas no Hospital São João, no Porto, destinam-se à avaliação inicial e decisão clínica de casos suspeitos de Covid-19, mas não ao internamento, disse hoje à Lusa fonte daquela unidade de saúde.

O INEM começou no sábado a instalação de seis das 17 tendas no parque de estacionamento e que deverão estar prontas até ao final da semana, acrescentou a fonte.

A nova estrutura disponibilizará uma área "de cerca de 2.400 metros quadrados, onde se inclui além da estrutura hospitalar, a zona de alojamento da equipa e de suporte e a zona de comando da operação".