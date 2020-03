Covid-19

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu suspender o cumprimento inicial entre os jogadores e equipas de arbitragem, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus Covid-19.

"Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados, informa-se que a direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu, até nova indicação, suspender o cumprimento inicial entre as equipas e a equipa de arbitragem, através de aperto de mão", lê-se num comunicado do organismo.

No mesmo documento, a FPF refere que "as crianças que acompanham a entrada das equipas não devem entrar de mão dada com os atletas".