Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) instalou três tendas cedidas pela Cruz Vermelha Portuguesa junto ao serviço de urgência do Hospital de Santa Maria para isolar casos suspeitos de infeção pelo Covid-19, foi anunciado.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa pelo CHULN, este espaço "estará pronto a entrar em funcionamento no início desta semana e terá capacidade para até um máximo de 12 pessoas".

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte esclarece, no entanto, que as pessoas suspeitas de contágio pelo novo coronavírus "não ficarão internadas nestas tendas" e que as tendas não vão servir como "um hospital de campanha".