Covid-19

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidiu hoje suspender o cumprimento inicial entre os jogadores e equipas de arbitragem nas competições profissionais, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus Covid-19.

"Assim, até indicações em contrário, [os intervenientes] devem: suspender o cumprimento inicial de aperto de mãos entre aa equipas e equipa de arbitragem", lê-se num comunicado.

No mesmo documento, a LPFP refere que "as crianças que acompanhem as equipas não devem entrar de mãos dadas com as mesmas".