O Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro timorense, considera ter sido alvo de uma "facada nas costas" por parte do ex-parceiro de Governo, o CNRT de Xanana Gusmão, que chumbou o orçamento para este ano.

"O PLP não quer ser um 'yes man' dos deputados do CNRT no Parlamento. Pela frente são só palavras simpáticas e por trás são facadas nas costas", considerou o partido numa mensagem divulgada hoje.

Numa mensagem publicada na sua página do Facebook, o partido considera que Taur Matan Ruak, atual primeiro-ministro, "foi obrigado a assumir o cargo pelo presidente do CNRT", Xanana Gusmão, e acabou "chantageado publicamente no Parlamento Nacional".