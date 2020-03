Covid-19

O Bangladesh confirmou hoje os três primeiros casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, tornando-se o último país do sul da Ásia a registar a presença do Covid-19 no seu território, anunciaram as autoridades locais.

O anúncio foi feito pela diretora do Instituto de Epidemiologia, Controlo e Pesquisa de Doenças do Bangladesh, Meerjady Sabrina Flora, em Daca, capital do país, confirmando os três primeiros casos de coronavírus no país.

"Os três são cidadãos do Bangladesh. Dois deles retornaram da Itália", disse aquela responsável, citada pela agência de notícias espanhola, Efe, acrescentando que o terceiro infetado tem uma relação de parentesco com um dos que retornaram do país europeu.