Covid-19

As visitas a estabelecimentos prisionais durante o fim de semana vão ser suspensas em todo o país a partir de segunda-feira, devido ao Covid-19, ficando limitada durante a semana a dois visitantes por recluso, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado enviado às redações pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), "a partir de dia 09 de março [segunda-feira] não haverá visitas aos fins de semana em nenhum estabelecimento prisional do país, devendo as visitas ter lugar em dias úteis e limitadas a um máximo de dois visitantes por recluso".

A medida faz parte do plano de contingência da DGRSP para combater a propagação do novo coronavírus, que definiu também "quais são os estabelecimentos prisionais por onde, nas diferentes regiões do país, entrarão os reclusos oriundos da liberdade".