Guiné-Bissau/Eleições

O Governo de Nuno Nabian, nomeado pelo autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que a missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) não foi permitida e que a Ecomib vai cessar funções.

"À luz da nossa Constituição e do tratado da organização sub-regional - CEDEAO - esta missão não é bem-vinda e não permitiremos nenhuma delegação sem que antes tenha havido uma concertação prévia com o Governo liderado por Nuno Gomes Nabian", refere, em comunicado, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros Mamadu Serifo Jaquité, membro do executivo indigitado por Sissoco Embaló.

O representante da CEDEAO em Bissau remeteu uma carta ao primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, a solicitar um encontro com a missão de peritos constitucionais da organização, que deverá chegar na segunda-feira ao país para ajudar a resolver o contencioso eleitoral em curso.