O Sporting venceu hoje o Desportivo das Aves por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, marcado pela estreia do treinador Rúben Amorim, que viu o adversário reduzido a nove elementos ainda na primeira parte.

Com o Desportivo das Aves a jogar com menos dois jogadores ainda na primeira parte, devido às expulsões de Rúben Macedo, aos 11 minutos, e Luís Fernando, aos 20, o Sporting só chegou à vantagem na segunda parte, com um golo de Sporar (62), com Vietto a marcar o segundo, aos 68, de grande penalidade.

O Sporting está em quatro lugar no campeonato, com 42 pontos, a quatro do Sporting de Braga, enquanto o Desportivo das Aves, que não vence há cinco jogos, é último classificado, apenas com 13 pontos.