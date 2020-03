Covid-19

As instalações partilhadas do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) vão permanecer encerradas até 20 de março, anunciou hoje aquela instituição de ensino superior.

Em comunicado divulgado horas depois de nova reunião com as autoridades de saúde e um dia após o anúncio pelo Ministério da Saúde de que o complexo das duas escolas seria encerrado devido à deteção de um caso positivo de coronavírus entre a comunidade escolar, a UP refere que todas as atividades letivas do ICBAS e da FFUP ficam suspensas, "independentemente do local onde ocorram".

"Todas as restantes instalações da Universidade do Porto (incluindo aquelas que são frequentadas por membros da FFUP e ICBAS) manter-se-ão abertas e em atividade regular por indicação das autoridades de saúde", acrescenta a UP no comunicado.