Actualidade

Os Prémios Internacionais de Música Portuguesa vão ser apresentados em abril pela atriz luso-americana Daniela Ruah, em New Bedford, Estados Unidos, anunciou no domingo a organização, juntamente com a lista de nomeados.

Os International Portuguese Music Awards (IPMA) têm data marcada para 25 de abril, em New Bedford e vão ser apresentados pela atriz Daniela Ruah, uma das co-apresentadoras do Festival Eurovisão da Canção de 2018, em Lisboa, visto por cerca de 186 milhões de pessoas, segundo dados oficiais.

Daniela Ruah obteve reconhecimento internacional como atriz no papel da agente policial Kensi Blye, na série "NCIS: Los Angeles".