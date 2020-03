Actualidade

As principais bolsas de valores asiáticas sofreram hoje pesadas perdas, vítimas da propagação da epidemia global do novo coronavírus e do colapso do mercado de petróleo, que levou o iene a subir em relação ao dólar.

Em Tóquio o pânico instalou-se já que, a meio da sessão, o índice Nikkei, que reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa, aumentou ainda mais suas perdas em comparação com o início do dia, caindo de 4,42% para 6,15%, recuando para os 19.473,07 pontos.

Já o índice Topix, mais amplo e que agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas, caiu 6,07%, para os 1.382,11 pontos.