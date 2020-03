Covid-19

A Coreia do Sul anunciou hoje 248 casos e um morto nas últimas 24 horas, com o país a registar 7.382 infeções e 51 vítimas fatais desde o início do surto do novo coronavírus.

Este é o menor número de novas infeções diárias confirmadas desde 25 de fevereiro na Coreia do Sul, o segundo com mais casos no mundo depois da China.

A maioria dos novos casos foi mais uma vez detetada na região que integra a cidade de Daegu (localizada a 230 quilómetros a sudeste de Seul) e a província vizinha de Gyeongsang do Norte, onde foram registadas 216 das 248 transmissões identificadas no domingo, informou o Centro de Controlo e Prevenção e Doenças Contagiosas da Coreia do Sul, em comunicado.