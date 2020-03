Covid-19

Estudantes chineses em França foram alvo de fraude por homens que se fizeram passar por polícias e os multaram com base na lei que proíbe o uso do véu completo, denunciou hoje a embaixada chinesa em Paris.

"Os estudantes (...) foram multados em 150 euros pela 'polícia' por violarem a lei que proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos", apontou a embaixada no seu portal oficial.

A conselho das autoridades de saúde chinesas, quase toda a gente usa máscaras cirúrgicas e de proteção nas cidades do país asiático, como forma de prevenção contra o surto do Covid-19, que surgiu em Wuhan, no centro da China, em dezembro.