Actualidade

As bolsas do Golfo Pérsico registaram hoje fortes perdas na abertura, após a queda dos preços do petróleo.

O principal índice do Kuwait, o Premier Index, caiu 9,5% e as negociações foram suspensas, enquanto nos Emirados Árabes Unidos os mercados do Dubai caíram 9,0% e de Abu Dhabi 7,1%.

Os preços do petróleo caíram hoje na abertura dos mercados, depois de fracassadas as negociações esta semana entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia sobre cortes na produção.