A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 4,51%, para os 4.460,92 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa registou a sua maior queda desde junho de 2016, com o índice PSI20 a perder 3,85% para 4.671,50 pontos, acompanhando o pessimismo das bolsas europeias devido à propagação do covid-19.

As 18 cotadas do PSI20 terminaram a sessão em terreno negativo e a Galp liderou as descidas ao cair 7,27% para 11,48 euros, em linha com a forte descida do preço do petróleo nos mercados internacionais.