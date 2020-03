Covid 19

As ações da empresa petrolífera saudita Aramco caíram 10% na abertura da bolsa de valores de Riade, interrompendo as operações financeiras.

O índice Tadawul só permite uma flutuação diária de 10% o que significa que as operações foram suspensas logo após a abertura do mercado.

A queda das ações da Aramco surge na sequência da maior queda do preço do barril de petróleo desde o início da primeira Guerra do Golfo, em 1991.