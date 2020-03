Actualidade

O julgamento dos quatro suspeitos de causar a explosão do voo MH17 e posterior queda sobre a Ucrânia em 2014, matando as 298 pessoas a bordo, começou hoje nos Países Baixos, com a ausência dos acusados.

O juiz Hendrik Steenhuis declarou aberta a audiência no tribunal de Schiphol, nos subúrbios de Amsterdão, próximo do aeroporto de onde descolou o Boeing 777, que tinha como destino Kuala Lumpur, na Malásia, antes de ser atingido a meio do voo por um míssil Buk.

Os suspeitos, três russos e um ucraniano, não compareceram a esta primeira audiência no tribunal holandês.