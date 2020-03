Covid-19

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, sigla inglesa) confirmou hoje um caso do novo coronavírus na sede, em Bruxelas, de um funcionário que esteve de férias no norte de Itália, estando já a adotar medidas preventivas.

"Podemos confirmar que um membro da equipa da NATO, que trabalha na sede em Bruxelas, apresentou um teste positivo de Covid-19. O funcionário voltou de férias no norte da Itália, sentiu-se mal no final da semana passada e foi testado devido ao aparecimento de sintomas de febre", precisa o organismo em comunicado.

De acordo com a NATO, este funcionário está, atualmente, em isolamento voluntário em sua casa.