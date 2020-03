Migrações

Portugal é um dos países da União Europeia (UE) que aceitou acolher crianças migrantes que estão desacompanhadas nas ilhas gregas, anunciou hoje a presidente da Comissão Europeia, saudando a ajuda e mostrando-se preocupada com a situação destes menores.

"Na semana passada, [...] pedi aos Estados-membros para disponibilizarem ajuda imediata para as crianças menores retidas nas ilhas gregas e, felizmente, já tivemos respostas positivas de, por exemplo, França, Portugal, Luxemburgo, Finlândia e Alemanha", elencou Ursula Von der Leyen, falando em conferência de imprensa, em Bruxelas.

Fazendo um balanço dos seus 100 primeiros dias do mandato à frente do executivo comunitário, a responsável apontou a questão das migrações como um dos seus principais desafios, precisando que, no caso das crianças migrantes que estão desacompanhadas nas ilhas gregas, Portugal e os restantes países "vão intervir nesta situação acutilante e acolher menores desacompanhados para os seus países, para os Estados-membros".