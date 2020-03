Covid-19

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico do Porto fechou hoje por tempo indeterminado "todas as instalações onde decorrem aulas" no centro de Felgueiras e em Lousada, mas também em Amarante e Penafiel, distrito do Porto.

"Estas medidas condicionam a atividade de cerca de 1.800 pessoas, entre estudantes, pessoal docente e não-docente, com a suspensão da atividade letiva de 21 cursos", acrescenta a instituição, em comunicado.

A ESTG esclarece que o encerramento "de todos os locais onde existem atividades letivas" foi considerado "prudente" após a Direção-Geral de Saúde (DGS) ter anunciado o encerramento de todas as escolas básicas, preparatórias e secundárias em Felgueiras e Lousada".