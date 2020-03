Covid-19

França reviu hoje em baixa a estimativa de crescimento económico, devido à epidemia do novo coronavírus, para 0,1% no primeiro trimestre, menos duas décimas, e para menos de 1% no conjunto do ano.

"O impacto será severo sobre o crescimento francês em 2020, de várias décimas do Produto Interno Bruto (PIB)", indicou na emissora France Inter o ministro da Economia e Finanças francês, Bruno Le Maire, sem precisar o valor.

O Banco de França avançou hoje que a economia francesa vai crescer 0,1% neste primeiro trimestre, menos duas décimas do que o valor antecipado no mês passado.