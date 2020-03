Covid-19

O Partido Comunista Chinês tem aproveitado o aumento de casos do novo coronavírus além-fronteiras e o abrandamento da crise no país para reabilitar a sua imagem como líder inequívoco na luta global contra a epidemia, dizem analistas.

Depois de ter desaparecido da imprensa oficial durante o pico da crise, o secretário-geral do Partido, Xi Jinping, voltou a ser destaque no noticiário da televisão estatal, surgindo a dar instruções sobre como lidar com o surto, numa altura em que o número de novos casos no país tem caído.

A reabilitação da imagem do regime "parece ser um esforço de última hora de Xi para desviar a culpa e evitar uma condenação pela comunidade internacional por ausência de uma versão honesta do que realmente aconteceu", escreveu Elizabeth C. Economy, diretora para a Ásia no Conselho de Relações Exteriores, uma unidade de investigação norte-americana, na revista Foreign Policy.