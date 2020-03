Covid-19

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, decidiu suspender eventos e atividades desportivas da responsabilidade da academia, bem como as deslocações em serviço para países afetados pela Covid-19.

Em Vila Real, as instituições estão também a aplicar planos de contenção da infeção pelo novo coronavírus e, depois do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) ter anunciado a suspensão temporária das visitas aos doentes, foi a UTAD a informar que, a partir de hoje, não são autorizadas deslocações em serviço para países com casos confirmados do Covid-19.

Através de um despacho interno, o reitor da academia, António Fontainhas Fernandes, acrescentou ainda que a "organização de eventos académicos no campus, principalmente os que impliquem a participação presencial de pessoas externas, deverá ser reduzida ao mínimo, ficando condicionada a sua realização a parecer favorável da equipa de coordenação do plano de contingência Covid-19 da UTAD".