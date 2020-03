Covid-19

O Irão anunciou hoje que mais 43 pessoas morreram após serem contaminadas pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando o número total de mortos para 237 entre os 7.161 casos de infeção pelo vírus confirmados no país.

Existem mais de 7.640 casos confirmados do novo coronavírus em todo o Médio Oriente.

O Ministério da Saúde iraniano anunciou hoje os novos dados numa conferência de imprensa, num dia em que as bolsas de valores do Médio Oriente caíram significativamente devido ao surto e os preços do petróleo caíram em níveis nunca vistos desde a Guerra do Golfo de 1991.