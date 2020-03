Covid-19

O preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, afundou-se hoje até 33,36 dólares no início do dia, menos 26,31%, a maior queda num dia desde a primeira Guerra do Golfo em 1991.

Umas horas depois, o petróleo do mar do Norte para entrega em maio recuperava ligeiramente no International Exchange Futures de Londres ao cotar-se a 34,80 dólares, menos 23,1% face ao encerramento de sexta-feira, quanto terminou a 45,29 dólares.

Nas últimas semanas, o "ouro negro" tinha vindo a cair devido à epidemia do Covid-19, que impactou os mercados de valores em todo o mundo e as ações das companhias aéreas caíram devido ao impacto que o surto terá nas respetivas operações.