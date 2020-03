Covid-19

A mãe da aluna de Portimão diagnosticada no domingo com Covid-19 é o segundo caso da doença no concelho, o que levou ao encerramento da Escola Básica Professor José Buisel, onde é professora, disse hoje a presidente da autarquia.

Em declarações à Lusa, Isilda Gomes indicou que foi ordenado o encerramento do estabelecimento de ensino, o segundo na cidade, "não estando previstas, por agora, mais restrições".

A aluna da Escola Manuel Teixeira Gomes e a mãe, professora na Escola Básica Professor José Buisel, foram diagnosticadas depois de terem estado em Itália na semana de interrupção do Carnaval, tendo ambas regressado às respetivas escolas em 27 de fevereiro e sido diariamente acompanhadas pela equipa do SNS24.