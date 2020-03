Actualidade

O realizador Sérgio Graciano começa hoje a rodagem do filme de ficção "Salgueiro Maia - O implicado", sobre um dos capitães que protagonizaram a revolução de Abril de 1974, foi hoje anunciado.

Apresentado como "o primeiro retrato, a projetar no grande ecrã, daquele que é considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974", o filme é encabeçado pelo ator Tomás Alves no papel de Salgueiro Maia.

De acordo com a distribuidora Cinemundo, a rodagem decorrerá nas próximas sete semanas em Lisboa, Santarém, Pombal e Castelo de Vide. O filme, produzido pela Sky Dreams Entertainment, tem estreia marcada para 01 de outubro.