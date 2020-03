Actualidade

Três homens suspeitos de relação com o grupo de motociclistas que perturbou o funeral de uma das três vítimas do acidente ocorrido em 21 de fevereiro, na Segunda Circular, em Lisboa, estão sob custódia policial, anunciou hoje a PSP.

De acordo com a Direção Nacional da PSP, a operação está ainda a decorrer, mas, "no presente momento, encontram-se sob custódia policial três cidadãos, do género masculino, residentes na área metropolitana de Lisboa e com idades compreendidas entre os 30 e 40 anos de idade".

Os homens estão indiciados pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, injúria agravada, detenção de arma proibida e condução perigosa.