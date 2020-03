Covid-19

Os juros das dívidas da Alemanha e dos Estados Unidos, considerados 'refúgio' para os investidores, recuavam hoje para novos mínimos históricos enquanto as bolsas em todo o mundo se afundavam por anteciparem uma recessão económica devido ao novo coronavírus.

A forte queda do preço do petróleo também estava a afugentar os investidores deste ativo utilizado como refúgio em tempos de incerteza como a atual.

Segundo os dados do mercado, às 9:00 em Lisboa, os juros da dívida da Alemanha a 10 anos caiam para mínimos históricos de -0,828%, menos 16% do que no encerramento da sexta-feira.