Covid-19

O presidente da Câmara de Felgueiras anunciou hoje que todos os serviços municipais de acesso ao público serão encerrados, exceto os Paços do Concelho, e estão suspensas as feiras semanais de Felgueiras e da Lixa, devido ao surto de Covid-19.

Falando, naquele concelho do distrito do Porto, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Câmara de Lousada, Nuno Fonseca acrescentou que estão também cancelados todos os eventos, pelo período de 30 dias.

O autarca de Felgueiras disse esperar que as entidades privadas do concelho possam também seguir aquela indicação em relação à realização de eventos.