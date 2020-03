Actualidade

O Convento de Francos, no Porto, está na "iminência de fechar" nos próximos dias, caso não se encontre um investidor para avançar com as obras de reabilitação, revelou uma responsável da Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria.

"Não estamos a conseguir apoios, estamos na iminência de fechar o Convento de Francos e isto é uma dor muito grande. É uma questão de dias, não é uma situação que se possa arrastar", avançou hoje à agência Lusa uma das responsáveis da associação, Teresa Alte da Veiga.

Criada em 2017, por decreto episcopal do então bispo do Porto, António Francisco dos Santos, a Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria pretende recuperar o Convento de Francos, abandonado no Porto desde 2001, para o tornar num "centro de acolhimento espiritual e cultural".