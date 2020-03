Actualidade

O Festival de Cinema de Berlim, onde, há semanas, o realizador iraniano Mohammad Rasoulof venceu o Urso de Ouro com "There is No Evil", apelou hoje às autoridades de Teerão para que revertam a prisão decretada ao cineasta.

"Estamos profundamente preocupados com a ordem de encarceramento para Mohammad Rasoulof. É chocante que um realizador seja punido de forma tão dura pelo seu trabalho artístico. Esperamos que as autoridades iranianas revejam o seu julgamento em breve", dizem, em comunicado, os diretores da Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

O realizador iraniano Mohammad Rasoulof, que venceu o maior prémio na edição deste ano do Festival de Cinema de Berlim, recebeu ordens para cumprir um ano de prisão, anunciou o seu advogado na semana passada.