Covid-19

O campeonato nacional de show e precisão, marcado para sábado e domingo, em Fafe, foi hoje adiado pela Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), devido à epidemia de Covid-19.

"Dada a evolução do novo coronavírus em Portugal, e mais concretamente na zona geográfica onde está planeada a realização do campeonato, a FPP decidiu adiar o campeonato nacional de show e precisão de 2020 para data a definir", lê-se no comunicado do organismo.

A FPP previa juntar cerca de 3.500 pessoas no evento, que contava com mais de 500 inscritos, assumindo que seria "um evento de risco, quer para os atletas quer para todas as outras pessoas".