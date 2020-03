Actualidade

O grupo editorial Hachette, pressionado por protestos dos funcionários, anunciou na sexta-feira que afinal não irá publicar a autobiografia do realizador norte-americano Woody Allen, acusado de abuso sexual, prevista para sair no início de abril, nos Estados Unidos.

A juntar aos protestos dos funcionários da editora, que fizeram greve em Nova Iorque e Boston, como forma de se insurgirem contra os planos de publicação do livro "Apropos of Nothing" ("A Propósito de nada", em tradução livre), conta-se também a reação do filho do cineasta, o jornalista Ronan Farrow, que se opôs à publicação das memórias do pai pelo mesmo grupo editorial que publicou em 2019 o seu livro "Catch and Kill", sobre uma investigação a casos de abusos sexuais, em que se inclui o caso de Harvey Weinstein, e à forma como os poderosos escapam à justiça.

Antes ainda da publicação deste livro, que se tornou um 'best-seller' e um dos livros símbolo do movimento #MeToo, Ronan Farrow, único filho biológico de Woody Allen e Mia Farrow, sempre se manteve do lado da mãe e da irmã Dylan Farrow nas acusações a Woody Allen de abuso sexual.