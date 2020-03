Covid-19

O Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESF) fechou hoje as instalações e suspendeu atividades presenciais pelo menos por duas semanas, por razões preventivas relacionadas com o novo coronavírus, numa medida que abrange 900 alunos, disse fonte da instituição.

"Esta decisão não deve ser encarada com alarmismo, mas sim com a prudência, com a responsabilidade que nos são impostas mediante os acontecimentos que estão em curso, no âmbito da doença Covid-19, na região de influência do instituto", refere um comunicado do estabelecimento de ensino superior.

A mesma fonte referiu que o instituto "tem na sua comunidade académica alunos, professores e colaboradores dos concelhos de Felgueiras e Lousada", bem como alunos do estrangeiro.