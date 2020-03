Covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje em Madrid que, "se tudo correr bem", os turistas portugueses retidos num navio em Luxor (Egito), irão continuar a sua viagem "normalmente", depois de concluídos testes ao Covid-19.

"Se as coisas correrem bem, os turistas continuarão a sua viagem normalmente", afirmou Santos Silva numa conferência de imprensa com a responsável pela diplomacia espanhola, Arancha González Laya, com quem esteve reunido no fim da manhã.

Mais de 40 portugueses estão retidos num navio em Luxor, Egipto, a aguardar o rastreio dos serviços de saúde egípcios por causa de dezenas de casos de infeção pelo novo coronavírus detetados num outro cruzeiro na região.